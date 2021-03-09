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شاهد.. هند القحطاني تثير الجدل بفيديو مفاجئ:« أنا مسوية ضجة»

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هند القحطاني
 
الثلاثاء، 09-03-2021 10:29 ص

نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، مقطع فيديو أثار الجدل بين متابعيها، ترد فيه على من عاير السعوديين بها وخاصة المغربيات.
وقالت هند القحطاني، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على سؤال من إحدى متابعاتها “إذا أحد من أبناء بلدي جاب سيرة أي امرأة من أي دولة عربية بسوء او سب بنات هذه البلد فيقوم بعض أبناء هذه البلد يردون على السعوديين بقولهم روحوا شوفوا ابنتكم هند القحطاني كذا وكذا وكلام غير لائق وكأنه أنا مثال للمرأة السيئة والغير جيدة”.
وتابعت “القحطاني” أنها امرأة عادية مثلها مثل أي أم لديها أطفال في العالم، وأضافت هند القحطاني “لو تابعوني وشافوا سناباتي سوف يعرفون اني انسانة عادية جدا لا أختلف عن أي امرأة مثلي مثل أي امرأة في أي بقعة في الارض مثلي مثل أي أم”.
واضافت “انا في سنابي أصور حياتي اصور كل شيء شفتوا شيء مو طبيعي هل انا غير عن النساء انا واحدة من النساء مثلي مثل أي ام عندي اطفال ولن اقول اكثر من كده ولن أمجد نفسي واذكر محاسني وأمدح في نفسي واكتفي بقول انا امرأة مثل أي أم عندها اطفال”.
وأكملت “القحطاني” على محبتها للمغرب بالقول “المغرب وأهل المغرب على راسي من فوق وانا احترم كل الشعوب وكل الجنسيات وما عندي تفرقة أحب كل البشر وكل الناس”.
واتهمت هند القحطاني بعض المجلات، التي وصفتها بالصفراء، بالمتاجرة باسمها ووضعها على الغلاف ثم دافعت عن نفسها بالقول “لا يرمى الا الشجرة المثمرة انا عارفة اني مسوية ضجة وانه انا ماني مثل غيري”.

وأكدت “هند” من جديد أنها ظاهرة لن تتكرر قائلةً : “اقولها في كل ثقة في سنتين هذا هو عدد متابعيني سبعة مليون في سنتين صعدت وتخطيت الجميع ومشاهداتي تحت هاشتاغي في تيك توك رغم انه ما عندي تخطت المليار مشاهدة”.
 

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