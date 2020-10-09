شاهد.. هذا ما قالته زينب عن زوجها "اليوتيوبر" أحمد حسن
أحمد حسن وزينب
الجمعة، 09-10-202011:59 مالمصريون ـ متابعات
كشفت «زينب» زوجة اليوتيوبر أحمد حسن، أن ارتدائها الحجاب ليس له علاقة بأزمتها الأخيرة، مشيرة إلى أنها تفكر في ارتداء الحجاب منذ شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى أنها لم ترتدي الحجاب بهدف جذب مشاهدة أكبر كما يردد البعض، قائلة: «الحجاب لم يعيقني عن شيء.. وإن شاء الله مش ناوية أخلعه».
وعلقت «زينب»، خلال لقائها ، ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية mbc مصر، يوم الجمعة، على ظهورها في فيديو بعد وفاة والدها، موضحة أنها صاحبة فكرة الظهور في فيديو، ولم تكن تستهدف كسب التعاطف، وإنما كانت تريد طمأنة متابعيها، مضيفة: «أحمد مش بيغصبني على حاجة ولا بيستغلني».