الأحد 26 نوفمبر 2023
توقيت مصر 18:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قبل ساعات من طرح أذون خزانة.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

رانيا يوسف تعلن موافقتها على ممارسة ابنتها الجنس مع شاب بدون زواج

تهز دولة عربية.. علاقة محرمة بين رجل وابنته تنتهي بفاجعة

أول تعليق للبائع المصري المتسبب في حبس مستشار الرئيس الأمريكي السابق

مجدي عبدالغني يسخر من مهاجم الأهلي: " هاري نفسة كباريهات ونايت كلوب"

الكشف عن حقيقة تعويم الجنيه بعد انتخابات الرئاسة

"الديهي" عن إعلامي الإخوان: "ولاد حرام"

شاهد.. لحظة تسليم مقاتلي القسام الدفعة الثانية من الأسرى للصليب الأحمر

أول قرار من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كوبري عرابي

تصرف صادم.. رد فعل فتاة سعودية على تحرش شابين بها في الشارع

شاهد.. هجوم على فنانة شهيرة بعد رفضها مصافحة إحدى المعجبات

16-08-21-613443341
ارشيفية
الأحد، 26-11-2023 12:54 ص

تعرضت الفنانة الشهيرة كارينا كابور لهجوم شرس بسبب معجبة رفضت أن تصافحها  فى إحدى المناسبات التى حضرتها .
كارينا كابور رفضت أن تصافح معبجة طالبت أن تحييها إلا أن النجمة الشهيرة لم تبال ورفضت مصافحتها وتجاهلتها تماما وتسبب هذا الامر فى هجوم كاسح على الفنانة كارينا كابور حيث وصفها رواد السوشيال ميديات بأنها عديمة الأخلاق لكونها تجاهلت معجبة كانت ترغب فى مصافحتها.

هل كارينا كابور مُحقة؟
وظهر  جانب من رواد السوشيال ميديا يدافع عن كارينا كابور حيث التمسوا لها الغذر فى عدم مصافحة المعجبة خوفا من إصابتها بأى فيروس.
ظهرت نجمة بوليوود كارينا كابور بـ لوك صادم في أحدث صورها بعدما اكتسبت الكثير من الوزن بسبب حملها لأنها في الشهور الاخيرة، وبدت منتفخة الوجه بشكل كبير.
وفي السطور التالية نرصد معلومات عن كارينا كابور:

 من مواليد مدينة مومباي بالهند 20 سبتمبر 1980، ويبلغ طولها 1.65 متر.

درست في مدرسة جامنباي نارسي الثانوية وتخرجت من كلية ميثيباي في مومباي.

ارتبطت كارينا كابور بعدد من نجوم بوليوود ، منهم الممثل شاهيد، الذي ارتبط بها في 2004.

تمتلك كارينا كابور 5 ملايين و300 ألف متابع عبر موقع "إنستجرام".

وفي 2008 ظهر  الممثل سيف علي خان الذي تزوجت منه في أواخر 2012 ثم اضطرت كارينا كابور إلى تغير اسمها إلى " كارينا كابور خان ", وانجبت منه طفلهما "تيمور علي خان".

من الفنانات الهنديات التي تمتلك تماثيل شمع في انجلترا وسنغافورة في متحف مدام توسو،

قامت بارتداء 130 فستانا خلال مشوارها الفني وهي من أكثر الفنانات الهنديات أناقة.

إقرأ ايضا

59681-رانيا-يوسف-(2)

رانيا يوسف تعلن موافقتها على ممارسة ابنتها الجنس مع شاب بدون زواج

IMG-20231126-WA0001

تهز دولة عربية.. علاقة محرمة بين رجل وابنته تنتهي بفاجعة

download (3)

أول تعليق للبائع المصري المتسبب في حبس مستشار الرئيس الأمريكي السابق

أخبار متعلقة

IMG-20231121-WA0013

نجلاء بدر تعلق على تهديد زوجها بتطليقها إذا زاد وزنها وتكشف مفاجأة عنه

IMG-20231120-WA0005

إعلامية شهيرة ترد على منتقديها: عندي سرطان وهموت قريب