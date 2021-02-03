شاهد.. هالة سرحان لهؤلاء: «يارب تطلع روحكم ويتقطع لسانكم»

الأربعاء، 03-02-2021
01:13 م
محمود أبوسعد
وجهت الإعلامية
الكبيرة هالة سرحان
رسالة تحمل كلمات صعبة لمن أطلق شائعة مرضها بالكورونا
وإن
حالتها الصحية متأخرة وحياتها على المحك.
وكتبت سرحان على حسابها لارسمي بموع
توتير،«الحمدالله أنا معنديش كورونا
وبصحة
وعافية ده بمناسبة الفتي والتزوير والكذب والحقد وانا عادة لا اعلق علي اشاعات او
تعليقات وضيعة واقول حسبي الله ونعم الوكيل».
وتابعت، «لكن اعوذ
بالله في ناس مصممة تنشر اني عيانة وبطلع في الروح الهي تطلع روحهمً ويتقطع لسانهم
شياطين الشر المفقوعين موتوا بغيظكم».