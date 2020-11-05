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شاهد .. نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى .. ونجلها يطلب الدعاء

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شاهد .. نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى .. ونجلها يطلب الدعاء
 
الخميس، 05-11-2020 08:17 ص أحمد عادل شعبان
نشر محمد - نجل الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي - صورة لها أثناء تلقيها العلاج بإحدى مستشفيات أمريكا.

وقال محمد من خلال الحساب الرسمي لوالدته: أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي .. ماما في أمريكا وتعبانة أوي .. أسألكم الدعاء ليها أرجوكم.

ولم يوضح محمد طبيعة المرض الذي تعاني منه والدته رغم تلقيه العديد من التساؤلات.
 

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