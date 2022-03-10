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شاهد.. نقل دونا الحسين وعريسها إلى المستشفى بعد ساعات من «ليلة الدخلة»

ن
دونا الحسين
Native
Teads
الخميس، 10-03-2022 10:05 ص

أعلنت السعودية الشهيرة دونا الحسين، عن أنها وزوجها يعانيان من أزمة صحية صعبة تسببت في دخولهما المستشفى خلال الساعات الماضية، وذلك بعد زواجهما بساعات.
وأوضحت أن زوجها من المقرر أن يجري عملية جراحية اليوم، حيث ناشدت دونا متابعيها على سناب شات بالدعاء لها ولزوجها.
ونشرت دونا الحسين عبر سناب شات مقطع فيديو يظهر فيه الطبيب وهو يقدم المساعدة اللازمة لزوجها في المستشفى، وعلقت على الفيديو وقالت: "لا حول ولا قوة إلا بالله، محمد من الأمس تعبان كتير وعطوه موعد عملية بكرة وحتى أنا تعبانة كتير.. لكل متابعيني اللي بيحبوني ادعوا لنا"، وذلك وفقا لمجلة هي .
من جانبها أعادت هبة الحسين نشر المقطع عبر حسابها بسناب شات وعلقت قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، أختي حبيبتي قلبي معكم الله يحفظكم ويحميكم من كل شر وسوء يا عمري والله، اللهم اشفيه واشف أختي.. الله أكبر". وتفاعل عدد كبير من متابعي الشقيقتين مع تدوينة كل منهما وتمنوا الشفاء العاجل لدونا وزوجها والخروج من تلك الأزمة على خير، فيما تساءل البعض عن سبب وتفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها الزوجين.



 

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