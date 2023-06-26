شاهد.. نفوق مئات الأغنام بالسعودية بشكل مفاجئ والكشف عن السبب

شهدت أحواش الأغنام بمحافظة حفر الباطن السعودية، نفوق أعداد كبيرة من الأغنام المستوردة بعد قرار سماح الاستيراد من الأردن، وعدة دول أخرى.



وذكر عدد من أصحاب الأغنام النافقة أن سبب النفوق يعود لبقائها يومين في محجر جمارك منفذ الحديثة وطول المسافة من الأردن إلى حفر الباطن، مما تسبب لها في العطش والنفوق.

وأشار أحد المتضررين إلى أن عدد النفوق لديه وصل إلى 300 رأس بسبب الجوع والعطش وحرارة الأجواء، مضيفا أن النفوق وصل لأعداد كبيرة في حفر الباطن وعدة مناطق أخرى.