الأحد 31 يوليه 2022
توقيت مصر 12:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. موظف لرش «رذاذ العرق» في المشاهد الجنسية

ظهور صادم لـ منة عرفة بعد يومين من طلاقها

شاهد.. انهيار مدرج ملعب ليبي على الجماهير

كيف أصبح شكل الفنان طارق النهري بعد خروجه من السجن بعفو رئاسي؟

ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك

شاهد لحظة سقوط طائرة إنقاذ في جورجيا

شاهد.. 3 ضباط بالشرطة الأمريكية يعتدون بشكل مبرح على شخص مسلم

حضن حار من « ديبي هيويت» لـ محمد صلاح.. فمن هي؟

ميدو: الخطيب غادر مباراة الأهلي والمقالون قبل نهايتها بـ 15 دقيقة لهذا السبب

مطرب مهرجانات شهير يعلن توبته إلى الله ويتبرأ من كل أغانيه

ADS
 

شاهد.. موظف لرش «رذاذ العرق» في المشاهد الجنسية

81737_320x180
مشهد
Native
Teads
الأحد، 31-07-2022 12:40 م
يبدو من خلال الشاشة أن هناك مشهدا جنسيا، لكن هل حقا، يقوم الممثلون بممارسة الجنس على أرض الواقع؟ وإذا كان ذلك خاطئا، إذًا، كيف يبدو الأمر على أرض الواقع؟
هناك فيلم جديد، من خلاله، يتم شرح هذه القصة شرحًا مفصلا. قبيل إخراج فيلم " Stretch" إلى دور السينما، وفيه مشهد جنسي مثير، قرر منتجو الفيلم الكشف عن مقطع، يقوم فيه نجما الفيلم بممارسة علاقة جنسية بينهما.
يمكن، من خلال الفيلم، رؤية الجهد الصعب الذي يبذله منتجو الفيلم من أجل تحضير المشهد (على سبيل المثال، كيف يرشون رذاذ "العرق" على ظهر الممثل)، يمكن رؤية الممثلين في وضع محرج جدّا، وكذلك يمكن سماع كلمة الشارة المعروفة (التي تدل على بداية المشهد المعلن عنه) من المخرج حين يقول "أكشن!".
شاهد الفيديو:




 

إقرأ ايضا

Capture

ظهور صادم لـ منة عرفة بعد يومين من طلاقها

2017_10_17_14_24_35_146

كيف أصبح شكل الفنان طارق النهري بعد خروجه من السجن بعفو رئاسي؟

Capture

مطرب مهرجانات شهير يعلن توبته إلى الله ويتبرأ من كل أغانيه

أخبار متعلقة

Capture

أغرب ما فعلته الراقصة الروسية بعد حصولها على الجنسية المصرية