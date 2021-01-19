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شاهد.. ممثلة أفلام غير أخلاقية داخل مسجد شهير

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ليزا آن
 
الثلاثاء، 19-01-2021 12:47 م المصريون

حالة من الغضب انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر ممثلة الأفلام المخلة الشهيرة « ليزا آن»، داخل أشهر المساجد في تركيا.
وظهرت "آن" وهي ترتدي النقاب داخل مسجد آيا صوفيا في تركيا، خصوصاً أن سبب سفرها إلى تركيا، هو مشاركتها في حملة لصالح أحد المنتجات، من أجل التوعية بالثقافة الجنسية الآمنة.
وسرعان ما انتشرت الصورة بسرعة كبيرة، وعبّر المتابعون عن غضبهم خصوصاً المسلمين، بسبب التناقض الواضح في شخصية هذه المرأة، فهي تارة ممثلة أفلام مخلة تشجع على ممارسة الرذيلة من دون زواج، وتارة تدخل مكاناً مقدساً من دون أي مانع.


 

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