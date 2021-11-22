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شاهد.. ملكة جمال السعودية تشارك في مسابقة ملكة جمال العرب بمصر

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الإثنين، 22-11-2021 12:04 م

أثارت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني إعجاب الجمهور بإطلالتها في مسابقة ملكة جمال العرب 2021، التي ستقام اليوم في مصر، وذلك بجمالها الواضح.
وبعد فوزها بلقب ملكة جمال السعودية، تنافس رومي البالغة من العمر 27 عاماً اليوم على لقب ملكة جمال العرب، رغم أنه لم يتم تداول أي معلومات عن تتويجها من قبل، أو عن الحفل الذي أقيم من أجلها.
وعبر المتابعون عن إعجابهم الكبير بها وبجمالها، كما أثنوا على إطلالتها العفوبة والطبيعية بماكياج ناعم. وتتواجد رومي حالياً في مصر من أجل الاستعداد للمنافسة في المسابقة، وخوض التجارب التي تسبق حفل التتويج.



 

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