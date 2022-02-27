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شاهد.. ملكة جمال أوكرانيا تنضم للمقاومة ضد الغزو الروسي

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شاهد.. ملكة جمال أوكرانيا تنضم للمقاومة ضد الغزو الروسي

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الأحد، 27-02-2022 01:49 م

نشرت ملكة جمال أوكرانيا، صورة لها وهي تحمل السلاح، معلنة انضمامها إلى المقاومة الشعبي ضد الغزو الروسي لبلدها.
وعلى حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي نشرت أناستازيا لينا Miss Grand International للجمال لعام 2015، في منشور علقت فيه "كل من يعبر الحدود الأوكرانية بقصد الغزو سيُقتل!".
وتابعت: "جيشنا (الجيش الأوكراني) يقاتل بطريقة تجعل الناتو يتقدم بطلب للانضمام إلى أوكرانيا"، ساخرة من رفض دول حلف شمال الأطلسي طلب بلادها الانضمام إلى الحلف.
كما نشرت صورا لها وهي تحمل السلاح بعد ان ابتعدت عن الصورة النمطية لملكات الجمال.


 

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