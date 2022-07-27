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شاهد.. مقتل معلمة فلسطينية بالرصاص أمام أطفالها

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الأربعاء، 27-07-2022 11:46 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا أنه يوثق لحظة تنفيذ جريمة قتل معلمة فلسطينية تدعى رباب أبوصيام.

ويظهر في المقطع المصور سيارة بيضاء اللون تقف في منتصف أحد الشوارع بمدينة اللد، التي وقعت فيها جريمة القتل في بيت والد المغدورة.

وسرعان ما تحرك السيارة بسرعة شديدة بعد فترة بسيطة من وقوفها، ويشاهد في الصورة أحد الأشخاص وهو يركض بقوة خلف تلك السيارة.

يذكر أن معلمة فلسطينية تدعى رباب أبوصيام قتلت في وقت متأخر الثلاثاء وهي بين طفلاتها الثلاث خلال تواجدها في منزل والدها.

وتحوم الشبهات حول زوجها السابق الذي انفصلت عنه، حيث تشير مصادر عائلية وأمنية إلى تلقي المغدورة تهديدات تمس حياتها.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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