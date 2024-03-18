شاهد.. مغني راب أمريكي شهير يشهر إسلامه داخل مسجد في كاليفورنيا

اعتنق مغني الراب الأمريكي الشهير ليل جون الإسلام يوم الجمعة الماضية حيث ظهر في فيديو وهو ينطق الشهادة.ووثق مقطع الفيديو، مغني الراب وهو يقول الشهادة في مسجد الملك فهد في كولفر سيتي، كاليفورنيا.ونطق ليل جون بالشهادة يوم الجمعة الماضية الموافق 5 من شهر رمضان، حيث حظي الفيديو بتفاعل واسع.