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شاهد.. مغني راب أمريكي شهير يشهر إسلامه داخل مسجد في كاليفورنيا
ا
الإثنين، 18-03-2024
11:25 ص
اعتنق مغني الراب الأمريكي الشهير ليل جون الإسلام يوم الجمعة الماضية حيث ظهر في فيديو وهو ينطق الشهادة.
ووثق مقطع الفيديو، مغني الراب وهو يقول الشهادة في مسجد الملك فهد في كولفر سيتي، كاليفورنيا.
ونطق ليل جون بالشهادة يوم الجمعة الماضية الموافق 5 من شهر رمضان، حيث حظي الفيديو بتفاعل واسع.
pic.twitter.com/cnA4pmSXY3
— مقاطع منوعة (@AmiraAh26894828)
March 17, 2024
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أمريكا
اعتناق الاسلام
مغني راب امريكي
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