الجمعة 13 مايو 2022
توقيت مصر 04:20 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كاف يستجيب لطلب اتحاد الكرة بشأن مباراة منتخب مصر

زيادة 5 جنيه.. الحكومة تعلن زيادة أسعار هذه المنتجات

سائق توك توك يستولي على 2 مليار جنيه ويتسبب في وفاة لواءين بالشرطة

هل يجوز الترحم على شيرين أبوعاقلة؟.. أستاذ بالأزهر يحسم الجدل

قتلها ثم شارك في جنازتها فحدثت الصدمة أثناء دفنها

مبلغ خيالي.. على كم حصل ميسي مقابل تعيينه سفيرًا للسعودية؟

فتاة ترفع لافتة في الشارع: عايزة اتجوز وموافقة أكون زوجة ثانية

إنجي خوري: مستعدة أتوب وألبس الحجاب مقابل الزواج من هذا الفنان (فيديو)

بعد طلاقها من رجل أعمال معروف.. تسريب فيديو «فاضح» لمودل سعودية شهيرة

صدمة.. ابنة عمرو دياب تظهر بالملابس الداخلية

ADS
 

شاهد.. معلمة ثانوي تستعين بـ 20 بودي جارد والكشف عن السبب

تنزيل
ا
Native
Teads
الخميس، 12-05-2022 12:26 م

انتشرت صورة لمعلمة ثانوية عامة، تسير ومعها نحو 20 حارسًا شخصيًا مفتولي العضلات، ما أثار حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن السبب الذي دفع المعلمة لهذا التصرف.
واتضح أن المعلمة تدعى أسماء عماد، تدرّس مادة الأحياء لطلاب الثانوي العام، وقد أكدت صحة الواقعة بحسب حديثها مع العربية .نت.
وبينت أن هذا الأمر جرى خلال أيام العيد حيث أعلنت عن شرح النقاط الصعبة في منهج الأحياء عبر مسرحية كوميدية على مسرح بمنطقة رمسيس في القاهرة، دون مقابل، وهو ما لاقى ترحيبًا من الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضحت أنه بسبب زيادة عدد الطلاب المشتركين، قررت الاستعانة بحراس شخصيين لتنظيم الأمور، وتخويف الطلاب الذين قد يستغلون الزحام والعدد الكبير من المشاركين للقيام بأعمال شغب، مؤكدة أن الحراس الشخصيين، يتدربون في صالة رياضية يمتلكها زوجها، ولم يحصلوا على مقابل مالي.



 

إقرأ ايضا

مشتريات-الشهر-من-السوبر-ماركت-1

زيادة 5 جنيه.. الحكومة تعلن زيادة أسعار هذه المنتجات

578a1802f830c263fb7a38fee29159ed

سائق توك توك يستولي على 2 مليار جنيه ويتسبب في وفاة لواءين بالشرطة

_124674000_007270e2-5430-4d78-9f9f-9d6f746e7c2b

هل يجوز الترحم على شيرين أبوعاقلة؟.. أستاذ بالأزهر يحسم الجدل

أخبار متعلقة

Capture

قتل معلمة ودفنها داخل حظيرة المواشي.. الجاني مفاجأة صادمة