شاهد.. معلمة أمريكية تدهس أيادي طلاب مسلمين بأقدامها أثناء صلاتهم

صدر قرار بإقالة إحدى المعلمات في أكاديمية "فرانكلين" الأمريكية بجنوب فلوريدا، بعد مهاجمتها طلابا مسلمين أثناء صلاتهم ومحاولتها منعهم منها، وهي تطأ بقدمها على أيديهم واصفة صلاتهم بالسحر.

ووفقاً لصحيفة ميرور البريطانية، فقد اتخذت المدرسة هذا الإجراء بعد انتشار مقطع فيديو للحادث في "تيك توك" على نطاق واسع.

وأظهر الفيديو، الذي تسبب بموجة غضب واسعة، عددا من الطلاب المسلمين في حالة سجود بينما تقاطعهم المعلمة قائلة: "هذا مكتبي وأنتم تفعلون هذا السحر؟ أنا أؤمن بالمسيح لذا سأقاطع ما يحدث". واجتازت المعلمة صفوف المصلين منتعلة حذاءها.

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