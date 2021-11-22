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شاهد.. معز مسعود يؤم المصلين في صلاة الجنازة على سهير البابلي

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الإثنين، 22-11-2021 02:17 م

حرص العديد من الفنانين على المشاركة في تشييع جثمان الفنانة المصرية، سهير البابلي، إلى مثواها ‏الأخير من مسجد الشرطة في منطقة السادس من أكتوبر في القاهرة، اليوم الاثنين، والتي رحلت عن عالمنا ‏مساء أمس عن عمر 88 عاما.‏
ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا في تشييع جنازة البابلي الفنان أحمد بدير، الذي شاركها بطولة مسرحيتي "ريا وسكينة" و"ع الرصيف"، والذي شارك في حمل نعشها.
كما حضر جنازة الفنانة الراحلة، سهير البابلي، الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي، رامي رضوان، وكذلك نقيب الممثلين أشرف زكي، كما حضرت حلا شيحة وزوجها معز مسعود والذي أم المصلين في صلاة الجنازة.
وحرصت الفنانة السورية، جومانا مراد، كذلك على المشاركة في جنازة سهير البابلي، والتي كانت شددت في تصريحات مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية أنها "الأم التي لن تتكرر، ونعم السند، وسيدة عظيمة".
ونعت السفارة الأمريكية في القاهرة الفنانة الراحلة سهير البابلي عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، والتي وصفتها بـ"نجمة المسرح والسينما المحبوبة والمرأه الشجاعة الناجحة التي ستظل ذكراها ومسيرتها حاضرة في قلوب الملايين من جمهورها".













 

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