شاهد.. معركة نارية بين قوات الشرطة وبلطجي في شوارع بورسعيد





كشفت وزارة الداخلية، عن تفاصيل إلقاء القبض على أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في محافظة بورسعيد.

وأشارت الداخلية في بيان لها، إلى أنها تلقت بلاغا يفيد بقيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامه في 104 قضايا جنائية، بالتوجه لمنزل أحد الأشخاص المقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي، للتعدي عليه بسبب خلافات الجيرة مستخدمًا سلاحا آليا بحوزته.

وأكدت أن المتهم أطلق أعيرة نارية عشوائيًا أمام المنزل، مما أدى لإصابة اثنين تصادف مرورهما بمحل الواقعة، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم فى حينه، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد لضبط المتهم، وحال استشعاره اقتراب القوات قام بإطلاق النيران تجاهها، ما جعل القوات ترد عليه بغطلاق النار ما أسفر عنه إصابته، وجرى السيطرة عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري و4 خزائن و70 طلقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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