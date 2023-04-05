الأربعاء 05 أبريل 2023
توقيت مصر 17:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عبير صبري: أرفض التلامس وندمانة على خلع الحجاب وممكن أرجع له قريبًا

تسريب صادم لقائد الشرطة الإسرائيلية: "العرب بطبيعتهم يقتلون بعضهم"

السعودية تعلن استئناف الطيران مع دولة عربية

واقعة صادمة.. خناقة بين لاعب وحكم والأخير يضرب اللاعب

ساويرس يخسر.. من هو أغنى رجل في مصر؟

فنانة شهيرة تعلن اعتزال التمثيل نهائيًا وارتداء الحجاب وتكشف السبب

بعد هبوطه عالميًا.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

صور.. شابان يعتديان على امرأة ويدفناها داخل القبر على قيد الحياة

أول تعليق لنقابة الممثلين بعد القبض على سلمى الشيمي

قفزة في سعر الريال السعودي بالبنوك والسوق السوداء

ADS
 

شاهد.. معتمر يتزوج من فتاة أمام الكعبة

تنزيل
الزوجان
Native
Teads
الأربعاء، 05-04-2023 09:27 ص

 

وثق مقطع فيديو، لحظة عقد قران شاب على فتاة من إندونيسيا، بملابس الإحرام، في مطاف الحرم المكي الشريف.

 

وأوضح المقطع، الفتاة وهي تجلس على ركبتيها، بجوار زوجها، الذي عقد قرانها بعدما وضع يده في يد والد الفتاة، على ما يبدو، ليتم الزواج بالإشهار .

 

وأبان الفيديو، ردة فعل العروس لحظة عقد قرانها، حيث لم تتمالك نفسها، ونزلت دموع عينيها.

 

وأظهر الفيديو، الشاب والفتاة وهما يوثقان، العقد، في أوراق الزواج أمامهما، بينما بدت الفرحة على وجوه الحضور حولهما.

 

وفي نهاية المقطع، يقف الزوجان أمام الكعبة، ويرفعان يدهما ليظهرا خاتم الزواج، بعدما ألبس كل منها الآخر، خاتما في سبابة يدهما اليمنى.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

إقرأ ايضا

213604-عبير-صبري

عبير صبري: أرفض التلامس وندمانة على خلع الحجاب وممكن أرجع له قريبًا

2017_10_29_20_28_14_18

السعودية تعلن استئناف الطيران مع دولة عربية

image

فنانة شهيرة تعلن اعتزال التمثيل نهائيًا وارتداء الحجاب وتكشف السبب

أخبار متعلقة

Capture

طلّق زوجته ومات وهي في العِدة.. هل ترث؟

2023_3_29_11_8_35_199

حسن الخاتمة.. وفاة سائق ساجدًا في صلاة التراويح بالغربية

000_L95CX

بعدما أغضب المصريين.. محمد عبده يوجه رسالة جديدة مفاجئة (فيديو)

2023_3_27_23_13_28_828

الكشف عن جنسية المعتمرين ضحايا حادث عقبة شعار بالسعودية

Capture

فيديو مروع.. لحظة وقوع حادث عقبة شعار بالسعودية ومصرع 20 معتمرًا وإصابة 29 آخرين

2023_3_21_23_20_38_600

نقل 4 من ضحايا رامز جلال إلى المستشفى.. مفاجأة في برنامج مقالب هذا العام