شاهد.. مطربة تصفع فنان على الهواء بسبب مزحة غير أخلاقية

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الأحد، 03-03-2024 12:42 م

خلال عرض مباشر لبرنامج "Public Demand"، حضر المشاهدون مشادة كلامية حادة بين المغنية الباكستانية الشهيرة شازيا منظور والفنان الكوميدي شيري نانها انتهت بصفعات حادة غير متوقعة. 

وقعت الحادثة بعد أن طرح نانها سؤالًا مازحًا على شازيا منظور حول "شهر العسل". 
ماذا حدث ؟
وقال نانها: "بعد الزواج، سأخذك إلى مونت كارلو لقضاء شهر العسل. هل يمكنك إخباري بالصف الذي تريدين حضوره؟" في إشارة لموقف سابق، مما أثار غضب منظور وأدى إلى تطور الموقف إلى مشاجرة غير متوقعة.
في مقطع الفيديو الذي انتشر على الإنترنت، ظهرت منظور وهي توجه عدة صفعات لنانها وتوبخه على تصرفه. 
وأعربت منظور عن استيائها وغضبها بسبب طريقة السؤال واعتبرته انتقادًا للمرأة. 
وأشارت إلى أنها تعتبر الأمر بجدية وليس مزحة كما اعتادت القيام به في الماضي.
تدخل المضيف محسن عباس حيدر لتهدئة الوضع وتذكير نانها بأهمية الالتزام بالسيناريو وتجنب الارتجال خلال البرنامج لتجنب وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.
أثار الفيديو تكهنات حول صحة الحادثة، مما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت المشادة مخطط لها مسبقًا أم لا.


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