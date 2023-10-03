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شاهد.. مصطفى بكري يقطع كلمة الرئيس منفعلًا:" الشعب كله من الصعيد لمطروح عوزك تنزل"

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مصطفى بكري
الثلاثاء، 03-10-2023 10:24 ص

انفعل الإعلامي مصطفى بكري خلال توجيهه كلمة طالب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة 2024.

وقال الإعلامي مصطفى بكري قائلا خلال فاعليات مؤتمر حكاية وطن: «كمل يا ريس، لن نرضخ للمؤامرات، الشعب كله في الشارع الآن يطالبك بالترشح، كمل طريقك لبناء مصر».
وأضاف مصطفى بكري: «أنت رديت الاعتبار لينا.. أنت وقفت وبنيت سياسة حالية متزنة، وحميت مصالح بلدنا والشعب المصري كله من الصعيد لمطروح.. عاوزك تنزل ده تكليف جديد مش تشريف، تشوف النهاردة الشعب في الشارع والناس مسانداك بيقولك النهاردة خد قرارك والشعب معاك».


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