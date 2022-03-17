شاهد.. مصرع المشهورة السعودية ساز القحطاني في حادث واشتعال النيران في جثتها
ساز القحطاني
Native
Teads
الخميس، 17-03-202210:25 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت
الحادث الذي تعرضت له مشهورة سناب شات ساز القحطاني ما أسفر عن وفاةها عن عمر ناهز
الـ 22 عامًا.
وأظهر فيديو لحظة انحراف السيارة بسرعة جنونية قبل
الاصطدام والانقلاب لعدة مرات كما أظهر فيديو آخر اشتعال النيران في السيارة
بالكامل فيما انتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمباشرة الواقعة.
وكان هاشتاج باسم ساز القحطاني تصدر موقع التدوينات
القصيرة تويتر، خلال الساعات الماضية وسط الدعوات لها، وكشفت حسابات مختلفة، أن
سبب وفاة مشهورة ساز القحطاني تعرضها لحادث سير.