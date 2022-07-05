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شاهد.. مصرع أمين حزب «حماة وطن» رفقة عروسته في شهر العسل بشرم الشيخ

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العروسين
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الثلاثاء، 05-07-2022 01:55 م


لقي عروسان مصرعهما بعد أيام من  زفافهما  وأثناء عودتهما من  قضاء شهر العسل بمدينة شرم الشيخ إثر انقلاب سيارتهما الملاكي بطريق " طور سيناء - أبورديس "  وعلي بعد ٣٠ كيلو متر من طور سيناء.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي، رقم ( 3448 – أ . ع)  على الطريق الدولي على بعد 30 كيلو متر من مدينة طور سيناء اتجاه مدينة أبورديس.

وأسفر الحادث عن وفاة عمرو عزت عبد العظيم،41  عامًا، أمين تنظيم حزب حماة وطن بالإسماعيلية، ورئيس الرقابة التجارية بشركة القناة للكهرباء  وزوجته الدكتورة فاطمة ممدوح محمد 30 عامًا من الإسماعيلية.مدرس مساعد  بكلية العلوم السياسية جامعة قناة السويس.

وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة مستشفى الزهراء بطور سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.



 

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