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شاهد.. مشاجرة عنيفة بالأيدي بين ضابط وضابطة عراقية في الشارع
الشرطة العراقية
الإثنين، 25-09-2023
03:21 م
أظهر مقطع فيديو متداول في العراق شجار بين امرأة وضابط برتبة مقدم في أحد شوارع العاصمة بغداد.
وتبين فيما بعد أن سائقة السيارة هي ضابطة وترتدي الزي المدني وحصل شجار بينها وضابط برتبة مقدم.
وقال مصدر في الحكومة العراقية – حسب روسيا اليوم- إن "وزير الداخلية وجه باعتقال الضابطين ومعاقبتهما".
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مشاجرة
ضابط عراقي
ضابطة عراقية
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