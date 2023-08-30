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شاهد.. مشاجرة بين مصريين في الكويت والسلطات تقرر ترحيلهم وحظر دخولهم البلاد

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شاهد.. مشاجرة بين مصريين في الكويت والسلطات تقرر ترحيلهم وحظر دخولهم البلاد

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المشاجرة
الأربعاء، 30-08-2023 10:22 ص


وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاجرة عنيفة بين مصريين داخل لولوهايبر بأسواق القرين في الكويت.
وأظهر الفيديو مجموعة من الشباب يتشاجرون، باستخدام الكراسي، فيما حاول آخرون التدخل لفض المشاجرة واحتواء الموقف دون جدوى.
وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب مغردون كويتيون بالقبض على المتشاجرين وترحيلهم إلى بلدهم.
من جانبها أفادت وسائل إعلام محلية، أن السلطات الكويتية قررت رحيل المصريين المشاركين في المشاجرة، وإصدار قرار بحظر دخولهم البلاد مرة أخرى.

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