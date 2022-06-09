شاهد.. مرشدة سياحية تعلن إسلامها بعدما شعرت بأغرب شئ عندما رأت المسجد النبوي

الخميس، 09-06-2022
01:04 م
نشرت مرشدة سياحية برازيلية
، صورًا وفيديوهات لها من
أمام المسجد النبوي في المملكة العربية السعودية
، وكذلك أمام مسجد آيا صوفيا في
تركيا
، معلنة إسلامها.
وعلقت المرشدة السياحية على صورة لها من أمام المسجد
النبوي، قائلة إنها الآن أصبحت مسلمة، وطالبت الجميع باحترام تفكيرها وقرارها
نظرًا لهجوم البعض من المسيحيين عليها.
كما نشرت فيديو من أمام مسجد آيا صوفيا في تركيا
، وقالت
إنها سمعت الآذان وشعرت أنها تريد أن تصلي مع النشاء اللاتي يصلين، كما انتابها
شعور أن شيئًا يناديها عندما كانت أمام المسجد النبوي.