الأحد 19 مارس 2023
توقيت مصر 15:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. مديرة مدرسة تُنهي حياتها أمام الطلاب بسبب "رقصة جنسية"

صادمة بدون شَعر.. تسريب صورة روجينا من كواليس "ستهم" تثير أزمة

شاهد.. فنان شهير: أنا ضد عمل المرأة.. مكانها البيت وتربية الأبناء

والد ميسي يحسم جدل انتقال "البرغوث" إلى الهلال السعودي

"يستعد لمغادرة ليفربول إلى إسبانيا".. مدير أعمال محمد صلاح يفجر مفاجأة

قرار رسمي بإنهاء خدمات مئات المصريين في الكويت

مهر كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو.. طلاق فنانة كويتية بعد أسبوعين زواج لهذا السبب

إحالة وزير المالية القطري السابق للمحاكمة الجنائية

ضبط لاعب سابق شهير في الأهلي متلبسًا ببيع أطراف جنسية في مصر الجديدة

فضيحة الصور المخلة لفتاة تطيح بمدير مطعم شهير بالجيزة

ADS
 

شاهد.. مذيعة تسقط على الهواء داخل الاستديو بشكل عنيف

cdn4.premiumread
مذيعة
Native
Teads
الأحد، 19-03-2023 10:54 ص

وثق مقطع فيديو لحظة إغماء مذيعة أمريكية في "سي بي إس " لوس أنجلوس ، وسقوطها على الأرض في بث تليفزيوني مباشر .

وكانت أليسا كارلسون شوارتز ، مقدمة فقرة الطقس في سي بي إس لوس أنجلوس ، تستعد لتقديم تقريرها الصباحي لسكان المدينة ، قبل أن تسقط فجأة .

وأظهر الفيديو ، إغماء أليسا ، حيث مالت بساعديها على المنضدة التي تقف أمامها ، حتى سقطت على الأرض ، بينما كانت زميلاتاها في تقديم البرنامج تتبادلان أطراف الحديث .

وإبان الفيديو: تفاجأ زميلاتها عقب سقوط أليسا ، واضطرت إحداهما بإنهاء الفقرة والخروج إلى فاصل إعلاني .

وكشفت صحيفة "الديلي ميل" ،أنه ليس من الواضح سبب إغماء شوارتز ، لكن حادثة مماثلة وقعت في عام 2014 أثناء عملها في محطة أخرى. كانت تملأ مكان أحد زملائها في العمل وفجأة تقيأت في منتصف البث.

ومن جانبها طمأنت أليسا جمهورها في وقت متأخر من يوم وقوعها على الهواء ، وكتبت عبر فيسبوك : " شكرًا على جميع الرسائل النصية والمكالمات والتمنيات الطيبة. سأكون بخير! ".
 

إقرأ ايضا

9b4bb6bb-6piz8vapgyprohz33tndhqkjsssuad552ebuch7c

مديرة مدرسة تُنهي حياتها أمام الطلاب بسبب فضيحة "الرقصة الجنسية"

2022_7_9_19_45_33_952

صادمة بدون شَعر.. تسريب صورة روجينا من كواليس "ستهم" تثير أزمة

135-183027-egyptian-artist-shocking-message-women_700x400

شاهد.. فنان شهير: أنا ضد عمل المرأة.. مكانها البيت وتربية الأبناء