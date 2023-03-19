شاهد.. مذيعة تسقط على الهواء داخل الاستديو بشكل عنيف

الأحد، 19-03-2023
10:54 ص
وثق مقطع فيديو لحظة إغماء مذيعة
أمريكية في "سي بي
إس " لوس أنجلوس ، وسقوطها على الأرض في بث تليفزيوني مباشر .
وكانت أليسا كارلسون شوارتز ، مقدمة فقرة الطقس في سي بي
إس لوس أنجلوس ، تستعد لتقديم تقريرها الصباحي لسكان المدينة ، قبل أن تسقط فجأة .
وأظهر الفيديو ، إغماء أليسا ، حيث مالت بساعديها على المنضدة
التي تقف أمامها ، حتى سقطت على الأرض ، بينما كانت زميلاتاها في تقديم البرنامج تتبادلان
أطراف الحديث .
وإبان الفيديو: تفاجأ زميلاتها عقب سقوط أليسا ، واضطرت إحداهما
بإنهاء الفقرة والخروج إلى فاصل إعلاني .
وكشفت صحيفة "الديلي ميل" ،أنه ليس من الواضح سبب
إغماء شوارتز ، لكن حادثة مماثلة وقعت في عام 2014 أثناء عملها في محطة أخرى. كانت
تملأ مكان أحد زملائها في العمل وفجأة تقيأت في منتصف البث.
ومن جانبها طمأنت أليسا جمهورها في وقت متأخر من يوم وقوعها
على الهواء ، وكتبت عبر فيسبوك : " شكرًا على جميع الرسائل النصية والمكالمات
والتمنيات الطيبة. سأكون بخير! ".