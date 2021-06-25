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شاهد.. محمد ناصر يودع متابعيه: سأختفي

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محمد ناصر
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الجمعة، 25-06-2021 02:17 ص

كشف الإعلامي محمد ناصر الهارب في تركيا، عن نيته الابتعاد بشكل تام عن كافة مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مقطع فيديو بثه عبر حسابه على تويتر قال ناصر أن قرار ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن برغبة منه، وإنما لظروف يعلمها الجميع بحسب تعبيره.
وأشار "ناصر"، إلى أن قراره ليس انسحابا ولا هزيمة، وإنما هو جولة في ثأر يطول، موضحا أنه يأمل في العودة للظهور قريبا.
يذكر أن محمد ناصر كان يتولى تقديم أحد البرامج عبر شاشة قناة “مكملين” الإخوانية التي تبث من تركيا، قبل أن يتم إيقاف بث البرنامج مؤخرا بتوجيهات من السلطات التركية.
 

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