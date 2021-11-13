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شاهد.. محمد صلاح يتسبب في اقتحام جماهير أنجولا ملعب المباراة

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السبت، 13-11-2021 10:48 ص

شهدت مباراة منتخب مصر وأنجولا ، في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، أمس الجمعة ، العديد من المواقف منها اقتحام الجمهور الملعب أكثر من مرة ، ووقوع مشادات بين اللاعبين .
وكان تسبب بعض المُشجعين في توقف المباراة ، حيث اقتحم ثلاثة مشجعين من منتخب أنجولا الملعب للتصوير مع لاعب منتخب مصر وليفربول ” محمد صلاح ” .

كما تعرض البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، للاعتداء من قبل أحد لاعبي المنتخب الأنجولي ، وتدخل اللاعب محمد صلاح، وعدد من اللاعبين لفض الاشتباك، وتهدئة الأمر بشكل أفضل .

يذكر أن محمد صلاح، أهدر فرصة هدف للمنتخب المصري أمام أنجولا في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول من المباراة ، وتأهل منتخب مصر إلى المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك بعد التعادل 2-2 أمام أنجولا .
 

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