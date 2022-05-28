شاهد محمد رمضان يشعل زفاف ابنة مدحت العدل برقصة معها

السبت، 28-05-2022
12:04 م
أشعل الفنان محمد رمضان
، حفل زفاف
اَية ابنة السيناريست والشاعر
مدحت العدل، الذي أقيم بالساحل الشمالي مساء
أمس الجمعة.
وظهر محمد رمضان
وهو يرقص مع العروسين على أنغام أغنية نامبر
وان ، مافيا ، مما حاز الفيديو على إعجاب المتابعين .
بدأ مساء أمس الجمعة 27 مايو حفل زفاف
ابنة المؤلف مدحت العدل،
بحضور عدد كبير من النجوم، أبرزهم النجمة يسرا، والإعلامية لميس الحديدي، وآخرين.
وقبل أيام قليلة، احتفل المؤلف والشاعر مدحت العدل بعقد قران
ابنته آية، بأحد المساجد بالقاهرة.
وعقد القران الشيخ علي جمعة، وشهد على العقد جمال العدل وسط
حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وذلك بأحد المساجد بالقاهرة.
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