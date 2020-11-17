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في مهرجان الفضائيات

شاهد.. محمد رمضان يرفض استلام جائزته بسبب عادل إمام

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محمد رمضان
 
الثلاثاء، 17-11-2020 05:11 م المصريون

رفض الفنان محمد رمضان، استلام جائزةه في مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم في القاهرة داخل قاعة "الماسة"، بسبب الفنان عادل إمام.
وحضر محمد رمضان من دبي على متن طائرة خاصة، لإستلام جائزةه كأفضل ممثل عربي عن مسلسله في شهر رمضان المبارك الماضي "البرنس".
وكان من اللافت أن الأخير وفور صعوده على خشبة المسرح أكد أنه من غير المقبول أن يستلم جائزة أحسن ممثل والفنان عادل إمام كان له مسلسل في نفس الشهر الكريم، فأهداه السعفة الذهبية في مبادرة وصفها بأنها نابعة من القلب تجاه نجم كبير.
ومن المرجح أن يعود رمضان الى دبي لإنجاز بعض المشاريع الفنية هناك قبل الإنتقال الى مصر مجدداً .
 

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