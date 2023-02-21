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شاهد.. محمد رمضان يجري حافي القدمين داخل الفندق بالرياض للهروب من الزلزال

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محمد رمضان
Native
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الثلاثاء، 21-02-2023 09:43 ص

 

 

وثق الفنان محمد رمضان لحظات شعوره بالهزة الأرضية مساء أمس في مقر إقامته بأحد الفنادق الكبرى في الرياض.

ونشر فيديو عبر إنستجرام، أثناء سماع الرسالة المسجلة التي تتردد في الفندق لإنذار النزلاء بعدم ركوب المصاعد الكهربائية بسبب حدوث زلزال على الحدود التركية السورية والشعور به في السعودية.

وبدت على "رمضان" في الفيديو علامات التوتر، وهو يرتدي ملابس منزلية وبدون حذاء، وكتب معلقاً: "الجري نص الجدعنة.. ربنا يستر".

وفي سياق آخر، يخوض محمد رمضان، دراما رمضان 2023 بمسلسل "العمدة" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي –جوهر.المسلسل بطولة النجوم، محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

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