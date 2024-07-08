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شاهد.. محمد رمضان يتبادل الصفعات مع شباب في خناقة بالساحل

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الإثنين، 08-07-2024 10:59 ص


تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمحمد رمضان أثناء تواجده في الساحل الشمالي وهو يتشاجر مع شاب.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يمسك بالشاب بسبب الموبايل ويقول له : هات الموبايل وظن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الشاب صور رمضان وهو في موقف غير لائق.

وتفاجأ الجميع من رد فعل رمضان الذي صفع الشاب بالقلم وكان رد فعل الشاب أيضا أنه قام بصفع رمضان بالقلم.

طرح الفنان محمد رمضان، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم بمزاجي عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي وأمازون ميوزك ويوتيوب ميوزك، ضمن الموسم الصيفي.

وروج محمد رمضان، لأغنية بمزاجي، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ونشر بوسترات الأغنية الكرتونية، وكتب في التعليق: «فين اللي كان بيطبطب، على قلبي يجي ويرطب، تعلّي لما أهبّط.. أخس هي تربرب، أغنية بمزاجي، ثقة في الله نجاح».

انسحاب محمد رمضان

وفى وقت لاحق، أعلن الفنان محمد رمضان انسحابه بشكل رسمي من موسم رمضان القادم 2025، بعد غيابه أيضا عن المشاركة فى ماراثون رمضان الماضي.

 

وكتب رمضان منشورا من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، معلقا: “رسميا غيابي عن دراما رمضان 2025”.

 

وكان آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل جعفر العمدة الذى عرض فى رمضان 2023 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

 


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