شاهد.. محجبة كويتية تدعم «الشواذ جنسيًا» و«الخارجية» ترد على حملها جواز دبلوماسي

السبت، 04-06-2022
12:07 م
أثارت فتاة كويتية محجبة
الجدل على مواقع
التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في فيديو تعلن فيه دعمها للمثليين "الشواذ
جنسيًا"، وأنها تتبع السلك الدبلوماسي وتحمل جواز سفر دبلوماسي.
من جانبها علقت وزارة الخارجية الكويت
ية على
فيديو متداول لفتاة كويتية
تدعي حملها لجواز سفر دبلوماسي، وهي تعرب عن دعمها لمثليي
الجنس.
وذكرت وزارة الخارجية الكويت
ية، في بيان لها:"تعليقا
على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي من تعليق لإحدى الفتيات ممن تدعي أنها
تنتمي إلى الوسط الدبلوماسي الكويت
ي وإنها تدعم المثليين
أكدت الوزارة أن الفتاة المشار
إليها لا تنتمي إلى السلك الدبلوماسي الكويت
ي وليست موظفة في وزارة الخارجية".
وأبانت الوزارة: "الجواز الدبلوماسي الذي
تحمله منتهي الصلاحية وحصلت عليه عندما كان والدها يعمل في أحد المكاتب الفنية الخاصة
بإحدى الجهات الحكومية والملحقة بالسفارة وانتهت مهامه وتم إلغاء صلاحية جواز سفره
وأسرته".