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شاهد ماذا قال والد فتاة بورسعيد المتهمة بقتل والدتها في أول ظهور له

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والد فتاة بورسعيد
Native
Teads
الأربعاء، 15-02-2023 10:22 ص

 

 

كشف خليل محمد والد "نورهان" فتاة بورسعيد المتهمة بقتل والدتها، بمساعدة عشيقها، تفاصيل وملابسات الحادث، قائلًا: "إنه أب لطفلين بجانب نورهان ويعمل تاجرًا، وبحكم عمله يخرج صباحًا ويعود لبيته متأخرًا"، مشيرًا إلى أن زوجته المتوفية ابنة خاله وزواجه منها كان أسريًا تقليديًا.

 

وأضاف "خليل" في أول حوار تليفزيوني له منذ الواقعة لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، : "زوجتي لم تترك منزلها طوال سنوات حياتها وكانت تهتم بتربية أبنائها بشكل كبير وعلاقتي معها كانت جيدة ولا مشاكل فيها مطلقاً وكانت تثق في بشكل كبير".

 

وتابع: "زوجتي اشتغلت مشرفة أمن منذ 9 شهور في مستشفى عشان تساعدني"، مؤكدًا: "مش مصدق وفاة زوجتي لحد دلوقتي لأني تزوجتها بعد قصة حب".

 

وأردف: "أنا مقصرتش في تربية أبنائي أبدًا ومدخلتش جنيه حرام على عائلتي، واللي إحنا فيه دلوقتي دا ابتلاء من ربنا"، موضحًا أن أسرته تعرضت للهجوم ليل نهار بعد مقتل زوجته على صفحات السوشيال ميديا ووسائل الإعلام، قائلًا: "الجميع نصب نفسه كقضاة وحكموا علي وعلى عائلتي، بيتي انهار بعد رحيل زوجتي".

 

وأكد والد فتاة بورسعيد المتهمة بقتل أمها بمساعدة صديقها: "زوجتي المتوفية متستاهلش أن يكون في حملات تشهير وسب وقذف ولا أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل".

 

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