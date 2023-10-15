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شاهد.. ماذا قال علي نسمان قبل استشهاده بلحظات

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علي نسمان
الأحد، 15-10-2023 08:13 ص


 

نشر الفنان الفلسطينى الراحل على نسمان مقطع فيديو له قبل وفاته بيوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يتحدث فيه عن الغارات التى ضربت قطاع غزة.

 

وعلق على نسمان على الفيديو : “لن نريكم منا لا خوفا ولا فزعا.. ورحم الله الفرحين بما آتاهم الله من فضله”.

استشهد الفنان الفلسطيني على نسمان ، جراء  غارة جوية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة ، وذلك خلال الساعات الماضية .

 

وجاء استشهد الفنان الفلسطيني علي نسمان، بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.

 

من هو علي نسمان ؟

ولد  الفنان الفلسطيني الراحل  علي عبدالله حسن نسمان في غزة بتاريخ 15 أبريل 1985 وينحدرُ من شمال مدينة غزة وقد قضى هناك سنين عمره.

 

أنهى   الفنان الفلسطيني الراحل  علي عبدالله حسن نسمان  الثانوية العامة وحصل بعد ذلك على شهادة البكالورويس في إدارة المال والأعمال وحصل على الدبلوم في إدارة المنظمات.

 

عمل  الفنان الفلسطيني الراحل علي عبدالله حسن نسمان  في مجال النجارة وشارك في عدة مسلسلات فلسطينية بالإضافة إلى نشاطه على مواقع التواصل الأجتماعي.

 

استشهد الفنان و الناشط الشبابي علي نسمان في قصف إسرائيلي استهدف مكان سكنه في غزة.

 

آخر أعمال على نسمان 

وكان أخر أعمال  الفنان الفلسطيني الراحل  علي عبدالله حسن نسمان مسلسل شارع نصر جلبوع هو آخر أعمال علي نسمان الذي طُرح عام 2022، كما شارك أيضًا في مسلسل بوابة السماء عام 2017، ومسلسل الروح عام 2014.

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