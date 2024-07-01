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شاهد.. ماذا قالت السيدة المتهمة بمحاولة خطف طفل بعد إخلاء سبيلها؟

سيدة خطف
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الإثنين، 01-07-2024 12:54 م


وثق مقطع فيديو، أول ظهور للسيدة "صاحبة العباءة السوداء"، والتي اتهمت بخطف طفل من والدته في سوبر ماركت.

وأظهر الفيديو، المتهمة بالخطف وتدعى "فوزية"، بعد الإفراج عنها وإخلاء سبيلها من النيابة، وعلقت قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلمني".

وعرضت شقيقة المتهمة صور لشهادات ميلاد أولادها وقسيمة زواجها لتبثت أن أختها بريئة من عملية الخطف، فيما تجمع عدد من الأشخاص حول السيدة لمعرفة التفاصيل بالكامل.

الجدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو للمتهمة أثناء إمساكها بيد طفل خلال تواجدها في محل بقالة، لكن والدة الطفل لاحظت الأمر سريعا واستعادت ابنها واتهمتها بخطفه.

 


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