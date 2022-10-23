شاهد ماذا حدث لـ أدهم نابلسي بعد 40 يومًا من الاعتزال والإلتزام الديني

أدهم نابلسي

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كشف الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، كواليس ابتعاده عن الغناء، كما سلط الضوء على جزء من حياته الأسرية.



وقال نابلسي، خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، إن الغالبية تعتقد أن حياة المشاهير مثالية ويعيشون في سعادة، لكن في الحقيقة حياتهم مثل كثيرين: "أغلب المشاهير حياتهم طبيعية جدًا، عندهم شغلات تزعلهم وأخرى تسعدهم".



ونوَّه نابلسي بأنه كان حريصا على أن يبدو سعيدا على خشبة المسرح في حفلاته، لكن في واقع الأمر كان يعاني من مشكلات نفسية: "الآن بت ألمس السعادة وأشعر بها بأبسط الأمور.. والحمد لله أنا في قمة سعادتي ومرتاح مع عائلتي وراحتي في صلاتي".

وتابع: "السعادة هي أن تكون مع رب العالمين وقريب من الله، وتستشعر قربك مع الله حتى مع تقصيرك. دائمًا تستشعر كرم رب العالمين.. بعد 40 يومًا من الالتزام بالصلاة حياتي باتت مرتبة على أوقات الصلاة، وشعرت براحة كنت أبحث عنها في مناطق مختلفة تمامًا".



وأوضح الفنان المعتزل أن قرار ابتعاده عن الغناء قوبل بتشجيع ممن حوله، كان على رأسهم والدته وأسرته، التي قال بشأنها إنه متزوج من سيدة تُدعى "لينا" قبل 4 أعوام ونصف العام، مؤكدًا أن الصور المنسوبة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة: "لا ليها صور أو حسابات عبر السوشيال ميديا".

فنيًا، نفى نابلسي شائعات عودته للغناء من جديد: "بفضل الله مستحيل أرجع أفكر في هذا الموضوع وأسأل الله الثبات".



ووجه الفنان المعتزل نصيحة لمن يستمعون إلى أغانيه: "أول شيء الله يجعلنا ممن يبدل سيئاتهم حسنات.. أنصح نصيحة أخ بألا يسمعوا أغنياتي ولا ينشرونها".

