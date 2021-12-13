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شاهد.. لحوم تطفو على شواطئ الإسكندرية والمحافظ يصدر بيانًا عاجلًا

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لحوم على الشاطئ
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الإثنين، 13-12-2021 02:05 م

أصدر محافظ الإسكندرية بيانا عاجلا، لإعدام اللحوم الطافية بشاطئي ستانلي والسرايا نتيجة سقوط حاوية لحوم من إحدى السفن في البحر المتوسط.
ووجه محافظ الإسكندرية السياحة والمصايف بضرورة التنسيق مع جهاز شئون البيئة ومتابعة إزالة أي تلوث بحري ناتج عن سقوط الحاوية في مياه البحر والتأكد من خلو المياه من أي ملوثات، وكذلك قيام الجهات المختصة بتحديد مصدر التلوث، واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
فيما بدأت السياحة والمصايف في القيام بعمل جرد لمياه البحر لإزالة كافة اللحوم ومنع تواجدها وتشويه المنظر للبحر أو تجميعها من قبل البعض وبيعها للمواطنين في الأسواق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.


 

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