شاهد لحظة وفاة ملاكم خلال نزال على الهواء

توفي الملاكم الفلبيني كينيث إيجانو البالغ 22 عاما، بعد انهياره في الحلبة على الرغم من محاولة أسطورة الملاكمة العالمية ماني باكياو اليائسة للمساعدة.

وعانى إيجانو من نزيف في المخ نتيجة إصابات لحقت به خلال نزال جمعه مع جيسون فاكولارين الأسبوع الماضي في أحدث سلسلة Blow by Blow التي يديرها بطل العالم السابق باكياو البالغ 44 عاما وهو الملاكم الوحيد في التاريخ الذي فاز بألقاب في ثماني فئات وزن مختلفة.

ونجح الملاكم الفليبيني إيجانو في هزيمة مواطنه جيسون فاكولارين، بقرار إجماعي من الحكام.

لكنه فقد الوعي في الحلبة وحرص أسطورة الملاكمة الفلبينية باكياو على تقديم المساعدة لإيجانو على الفور وتم نقله إلى المستشفى، وبعد أربعة أيام تم الإعلان عن وفاته من قبل المجلس الفلبيني للألعاب والترفيه.

وقال باكياو: "لا يوجد شيء أغلى من حياة الإنسان."

وأضاف لاحقا: "الملاكمة حقا رياضة خطرة ولا يستحق الملاكمون سوى الاحترام وهم يضعون حياتهم على المحك".

يذكر أن إيجانو البالغ 22 عاما حقق في مسيرته الاحترافية، سبعة انتصارات (ثلاثة منها بالضربة القاضية) وتعرض لهزيمة واحدة.

