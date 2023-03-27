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شاهد لحظة وصول مرتضى منصور منزله بعد خروجه من السجن

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مرتضى منصور
Native
Teads
الإثنين، 27-03-2023 11:22 ص

 

وثق مقطع فيديو، خروج زغاريد من منزل رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور لحظة وصوله، وجاء ذلك بعد الإفراج عنه.

 

وظهر مرتضى منصور ينزل من سيارته وسط تجمع عدد من الأشخاص حوله، والذي تبادل معهم أطراف الحديث عن حبسه.

 

وقال منصور: اوعى تفتكر يا محمود يا خطيب إن أنت حابسني، تبقى أهبل لو أنت فاكر كده، مشيرا: مصر كلها عارفة دخلت أسد وطلعت أسد وهو دلوقتي اللي فأر مستخبي، وفق تعبيره.

 

وهنأ عدد من الأشخاص مرتضى منصور بعد خروجه من السجن، حيث تم تداول الفيديو على نطاق واسع بين رواد السوشيال ميديا.

 

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد تم الحكم عليه بالحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

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