شاهد لحظة مغادرة الملك سلمان المستشفى وبيان من الديوان الملكي بشأن حالته الصحية

الأربعاء، 16-03-2022
12:48 م
أصدر الديوان الملكي السعودي بيانًا اليوم الأربعاء،
يطمئن على حالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود، بعد
خضوعه لفحوصات بمستشفى
الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية
"واس":
غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبد العزيز
آل سعود - حفظه الله - ظهر هذا اليوم الأربعاء 13 شعبان 1443هـ الموافق 16 مارس
2022م مستشفى
الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى - حفظه الله - صباح هذا
اليوم بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب تكللت ولله الحمد
بالنجاح. ومن المقرر أن يخضع - حفظه الله - عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتّعه بالصحة والعافية.
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