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شاهد لحظة غرق مركب سياحي على شواطئ الإسكندرية

كك
ا
الأربعاء، 27-11-2024 10:56 ص

 

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يظهر لحظة غرق لانش يستخدم في الرحلات البحرية بمنطقة الميناء الشرقي في الإسكندرية، وذلك بسبب العواصف والرياح.

وانتشل ونش اللانش الغارق، أمس، بعدما غطته مياه البحر بشكل شبه كامل عقب لحظات من جنوحه من شدة عواصف ورياح نوة "باقي المكنسة" وذلك دون ضحايا أو إصابات.

كانت أحياء الإسكندرية تعرضت لنوة "باقي المكنسة" يصاحبها رياح وعواصف شديدة تصل سرعتها إلى نحو 80 كيلو متر في الساعة، ما أدى إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط لـ 6 أمتار.

وخلفت عواصف نوة "باقي المكنسة" خسائر من بينها تحطم سيارة ملاكي سقطها عليها لوحة إعلانات، وسقوط سقف بنادي العاملين بشركة الإسكندرية للبترول، ونشوب حريقين بشقة ومحل، فضلًا عن تعطل الترام بسبب سقوط شجرة على القضبان.

 

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