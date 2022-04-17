الأحد 17 أبريل 2022
توقيت مصر 18:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كاف: الأهلي ضيع فوزًا كبيرًا على الرجاء

«هموِّت نفسي».. حمو بيكا يبكي على الهواء: أنا موجوع وتعبان

شيرين ترد على إمكانية ارتداء الحجاب وسر مكالمة محمد صلاح

صدمة.. هجوم مسلح على فريق عمل مسلسل«بطلوع الروح» في لبنان واختطاف أحدهم

تستدرج شبابًا لمنزلها وزوجها يصورهم في أوضاع غير أخلاقية

سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الأحد بالبنوك المصرية

يوتيوب يحذف إعلان محمد منير والشاب خالد لـ«بنك القاهرة» بسبب محمد رحيم

أشرف زكي مهاجمًا حلا شيحة: «غلطت لما سمحت إنها ترجع»

هالة سرحان: صدام حسين هددني بالقتل لهذا السبب

خالد الغندور يسخر من الأهلي بعد فوزه على الرجاء

ADS
 

شاهد.. لحظة غرق سفينة نفط بعد انطلاقها من مصر متجهة إلى مالطا

704526_o
ا
Native
Teads
الأحد، 17-04-2022 09:49 ص

عرضت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض مشاهد لغرق سفينة شحن تجارية محملة بـ 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس.
وأوضحت أن سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود تعرضت لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس وتم إجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص.
وأشارت إلى أن الناطق الرسمي باسم محكمة قابس، قال: "غرقت السفينة اليوم في المياه التونسية".
وأضاف "حتى الآن ليس هناك تسرّب للوقود"، موضحا أن لجنة الكوارث ستجتمع "لاتخاذ القرارات في صورة ما حدث تلوّث".
وتابعت أن السفينة كانت قادمة من ميناء دمياط المصري وكانت متجهة إلى مالطا، لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد.

 

إقرأ ايضا

625b8de04236046c376c5ca9

«هموِّت نفسي».. حمو بيكا يبكي على الهواء: أنا موجوع وتعبان

17-04-22-678808428

شيرين ترد على إمكانية ارتداء الحجاب وسر مكالمة محمد صلاح

133-234726-series-baloo-rouh-ramadan-2022_700x400

صدمة.. هجوم مسلح على فريق عمل مسلسل«بطلوع الروح» في لبنان واختطاف أحدهم

أخبار متعلقة

download

لهذا السبب.. مصر تحظر استيراد منتجات سعودية على رأسها «المراعي»

201905230819231923

تصل 41 .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

realstars_screenshot_122

حسام حسن يرد على تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا بنشر صورة دون تعليق

thumbnail-tw-20190724190540-7102

روسيا تمنع شُحنة قمح أوكرانية من التوجه إلى مصر

6242cfbf42360464536307b3

الحكم على أستاذة جامعية كويتية «عرضت البلاد لخطر قطع العلاقة مع مصر»

قطر-ومصر-1648542674-0

قطر تعلن ضخ 5 مليارات دولار في مصر