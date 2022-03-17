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شاهد لحظة غرق سفينة شحن إماراتية على متنها عشرات السيارات

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الخميس، 17-03-2022 12:51 م

أظهر مقطع فيديو، لحظة غرق سفينة شحن إماراتية على متنها 30 شخصًا، على بعد 30 ميلا من ميناء عسلوية التابع لمحافظة بوشهر المطلة على الخليج العربي.
وتمكن ركاب السفينة البالغ عددهم 30 شخصاً من القفز بسترات النجاة، حيث توجهت فرق الإنقاذ للحادث، وتبين أن السفينة محملة بسيارات.
ومن جانبه، أوضح حجت خسروي، رئيس إدارة السلامة والحماية البحرية بالإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية بمحافظة بوشهر، إن سفينة شحن إماراتية تحمل سيارات غرقت على بعد 30 ميلا من عسلوية صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة، وفق وكالة "إيرنا" الإيرانية.

ولفت خسروي:"عملية البحث عن طاقم سفينة الشحن الإماراتية البالغ عدده 30 شخصا قد بدأت".
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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