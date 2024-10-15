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شاهد لحظة سحل زوج لزوجته في الشارع وقص شعرها: "بتفتح لايفات على التيك توك"

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الثلاثاء، 15-10-2024 10:29 ص

 

وثق مقطع فيديو اعتداء رجل على زوجته بالضرب وسحلها وقص شعرها وسط الشارع بمنطقه أرض اللواء في محافظة الجيزة.

وأظهر الفيديو، الرجل يعتدي على زوجته بالضرب، ثم يسحلها وسط الشارع ويقص شعرها بسلاح أبيض.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من إحدى السيدات تفيد بتعرضها للضرب المبرح وسط الشارع وإصابتها بعدة إصابات بالغة في منطقه الرأس على يد زوجها، وقص شعرها بسلاح أبيض.

وألقت الشرطة القبض على الزوج وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات .

وبعد القبض عليه، اعترف المتهم أثناء التحقيقات بارتكاب الواقعة، وقال: "أيوه ضربتها عشان 24 ساعة قاعدة على التيك توك وبتفتح لايفات بشعرها وحذرتها كتير".


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