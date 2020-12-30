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شاهد.. لحظة انفجار مطار عدن بالحكومة اليمنية الجديدة

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الانفجار
 
الأربعاء، 30-12-2020 02:13 م المصريون

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام مختلفة، فيديو يوثق لحظة انفجار مطار عدن الدولى، الذى استهدف وزراء الحكومة اليمنية الجديدة، لدى وصولهم أرض المطار.
واستهدفت 3 انفجارات قوية محيط الطائرة التى هبطت فى المطار الدولى، أعقب ذلك اطلاق نار كثيف، حيث أسفر الحادث عن وقوع قتلى وجرحى.
وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، بسقوط قتلى وجرحى إثر وقوع انفجارين في مطار عدن، لدى وصول الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، الأربعاء، وذلك بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأوضح أن انفجارين وقعا، أحدهما استهدف مدرج المطار والآخر صالة مطار عدن. وأدى أحدهما، الذي وقع بالقرب من المنطقة التي يتواجد فيها الصحفيون الذين حضروا إلى مطار عدن لتغطية وصول الحكومة، إلى إصابة مصور "سكاي نيوز عربية" بجروح.
وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الانفجارين أسفرا عن وقوع قتلى وجرحى.
وحسب القناة، فإن صواريخ كاتيوشا استهدفت المطار أيضا، بالتزامن مع الانفجارين.

ومن المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، الأربعاء، برئاسة معين عبد الملك.

 

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