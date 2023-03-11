شاهد لحظة انتحار طليقة فنان شهير في بث مباشر على الهواء

السبت، 11-03-2023
03:01 م
نسمه عبد الوهاب
فاجأت جويل حاتم، طليقة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي
، متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو صادم، ظهرت فيه وهي تحاول الإنتحار.
وفي التفاصيل، تمّ تداول فيديو لجويل وهي تتناول أقراص أدوية بكميات كبيرة كي تنهي حياتها.
وقالت جويل بالفيديو: “عم أعمل شيء بحياتي ما اتخاليت رح اعمله بس عم أعمل شي لأنه خلص بطل عندي حل. وجو إبني بس تشوف هالفيديو اعرف أنني أحببتك كثيرا ورح ضل صليلك. والسبب هو أبوك وكل أفراد عائلته. ويلي كانوا معهم هم والدي ووالدتي”.
غير أن وسائل اعلام لبنانية ذكرت أن والدها أنقذها وتمّ نقلها إلى المستشفى وإجراء غسيل معدة لها.