شاهد.. لحظة النطق بالحكم على قاتلي طبيب الساحل ورد فعلهم
الطبيب الضحية
الإثنين، 09-10-202301:12 م
بعد 4 شهور من التقاضي، أسدل القضاء الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل طبيب الساحل.
قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة المتهمين الـ3 بقتل الطبيب أسامة توفيق عمدًا مع سبق الإصرار إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى في إعدامهم.
وكانت النيابة العامة قررت حبس طبيب وعامل بعيادته ومحامية على علاقة بها احتياطيًّا على ذمة قضية مقتل طبيب الساحل التي اقترنت بجناية سرقته بالإكراه.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة بالإكراه، بعدما أقروا بتخطيطهم لاستدراج الطبيب المجني عليه وتخديره لسرقته ثم دفنه بعد وفاته.
وترجع القضية إلى 12 يونيو، مع تغيب المجني عليه أسامة توفيق، طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، فيما تمكنت الشرطة من تحديد آخر زمان ومكان تواجد بهما رفقة صديقه الطبيب المتهم.
وبعد صدور حكم الجنابات، رحّلت قوة أمنية المتهمين الثلاثة إلى محبسهم تمهيدًا للنطق بالحكم في 6 نوفمبر المقبل بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.