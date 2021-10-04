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شاهد لحظة القبض على نجل فنان شهير رفقة 7 آخرين بينهم فتيات

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الإثنين، 04-10-2021 10:56 ص

ألقى مكتب مكافحة المخدرات في مدينة مومباي بالهند، القبض على آريان خان، نجل الممثل الهندي الشهير شاروخان، رفقة 7 أشخاص آخرين أثناء وجودهم على متن سفينة سياحية، بتهمة تجارة المخدرات.
وقال سمير وانكيد، مدير منطقة مكتب مكافحة المخدرات، بحسب صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية أن القوات هاجمت الحفل الصاخب على سفينة «كورديليا» ليلاً، وضبطت آريان خان الذي يبلغ عمره 23 عاما رفقة 7 آخرين من بينهم نساء، وكانوا في حالة من اللا وعي.
وأشار إلى أنه خلال مداهمة الحفل، قام المشتبه بهم بإخفاء المخدرات في ملابسهم وحقائبهم.وتمكن فريق مكتب مكافحة المخدرات، من ضبط المواد المخدرة.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة؛ لإتمام الإجراءات القانونية.

 

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