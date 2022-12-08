شاهد لحظة القبض على رئيس دولة بعد ساعات من عزله بسبب «العجز الأخلاقي»

القبض على رئيس بيرو

Teads NativeTeads





اعتقلت السلطات في بيرو رئيس البلاد بيدرو كاستيلو، بعد ساعات من إعلان عزله، في تطور سريع في الدولة الأمريكية الجنوبية.



ونشر نشطاء ومدونون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت لحظة اعتقال كاستيلو.



وأعلنت الشرطة على حسابها الرسمي في "تويتر" أن قوات الأمن اعتقلت الرئيس بيدرو كاستيلو وأشارت إليه بلقب "الرئيس السابق".



وكان البرلمان البيروفي الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، قد أعلن الأربعاء، عن عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو بتهمة "العجز الأخلاقي"، متجاهلا قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.



ووافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر رغم إعلان كاستيو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد.

