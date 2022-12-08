الخميس 08 ديسمبر 2022
توقيت مصر 19:40 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
بالصور.. يتزوج من شقيقتين توأم في حفل زفاف واحد
فيديو مروع.. لحظة سقوط الفنانة ثراء جبيل من الدور الثاني خلال تصوير مسلسل «آخر دور»
أول رد مصري على منع الكويت دخول العمالة المصرية: «بكره تتكشف كل الأمور»
الدولار يصل إلى 36 جنيهًا في السوق السوداء وتوقعات بتعويم ثالث خلال أيام
يعيش في المقابر بجوار جثة زوجته منذ 12 عامًا: لم أستطع مفارقتها بمجرد الموت
مفاجأة بعد الكشف عن هوية قاتل محامي كرداسة داخل مكتبه بالرصاص
ارتفاع مفاجئ لسعر الدينار الكويتي بعد قرار منع دخول العمالة المصرية
مباريات اليوم الخميس في الدوري والقنوات الناقلة
شاهد لحظة القبض على رئيس دولة بعد ساعات من عزله بسبب «العجز الأخلاقي»
القبض على «مدعي النبوة».. جمع بين 20 زوجة في وقت واحد
ADS
الرئيسية
آخر الأخبار
شاهد لحظة القبض على رئيس دولة بعد ساعات من عزله بسبب «العجز الأخلاقي»
القبض على رئيس بيرو
Native
Teads
الخميس، 08-12-2022
09:48 ص
اعتقلت السلطات في بيرو رئيس البلاد بيدرو كاستيلو، بعد ساعات من إعلان عزله، في تطور سريع في الدولة الأمريكية الجنوبية.
ونشر نشطاء ومدونون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت لحظة اعتقال كاستيلو.
وأعلنت الشرطة على حسابها الرسمي في "تويتر" أن قوات الأمن اعتقلت الرئيس بيدرو كاستيلو وأشارت إليه بلقب "الرئيس السابق".
وكان البرلمان البيروفي الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، قد أعلن الأربعاء، عن عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو بتهمة "العجز الأخلاقي"، متجاهلا قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.
ووافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر رغم إعلان كاستيو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد.
شاهد بالضغط هنا
Copy
رئيس بيرو
عزل رئيس بيرو
القبض على رئيس بيرو
إقرأ ايضا
بالصور.. يتزوج من شقيقتين توأم في حفل زفاف واحد
فيديو مروع.. لحظة سقوط الفنانة ثراء جبيل من الدور الثاني خلال تصوير مسلسل «آخر دور»
أول رد مصري على منع الكويت دخول العمالة المصرية: «بكره تتكشف كل الأمور»